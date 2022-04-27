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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією СБУ знайшла ймовірних коригувальників ракетних ударів по Жмеринці та Козятину

СБУ знайшла ймовірних коригувальників ракетних ударів по Жмеринці та Козятину

27 квітня, 2022 середа
00:02
війна з Росією окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине

Служба безпеки вже затримала на Вінниччині трьох осіб, які могли коригувати вогонь для російських військових

Про це повідомляє СБУ.

У Службі безпеки зареєстрували та розслідують кримінальне провадження проти російських військових. Силовики ведуть посилену фільтраційну роботу біля тих місць, де пролунали вибухи.

Вже затримали трьох осіб, які могли бути коригувальниками вогню або повідомляти про результати вибухів російським військовим. Поки що затриманих перевіряють.

  • Вранці 25 квітня окупанти обстріляли 5 залізничних станцій у Центрі та на Заході України, рух поїздів тимчасово затримано, є постраждалі.
  • На Львівщині палали пожежі у двох населених пунктах внаслідок ранкових обстрілів 25 квітня
  • Крім того, кілька вибухів пролунало у Вінницькій області 
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коригувальник вогню
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