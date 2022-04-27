Про це повідомляє СБУ.

У Службі безпеки зареєстрували та розслідують кримінальне провадження проти російських військових. Силовики ведуть посилену фільтраційну роботу біля тих місць, де пролунали вибухи.

Вже затримали трьох осіб, які могли бути коригувальниками вогню або повідомляти про результати вибухів російським військовим. Поки що затриманих перевіряють.