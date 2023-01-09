Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Події в Україні — це не зіткнення між Москвою та Києвом, це військове протистояння НАТО, а насамперед США та Англії з Росією. Боячись прямого зіткнення, натовські інструктори заганяють на смерть українських хлопців… Ми не воюємо з Україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може. І чим швидше громадяни України зрозуміють, що їхніми руками Захід воює проти Росії, тим більше життів буде збережено", - сказав Патрушев.

Секретар радбезу РФ цинічно додав, що це Захід, а не Росія, яка тероризує мирних мешканців України ракетними ударами, знищує український народ.

"Захід на догоду своїм амбіціям практично знищує український народ, змушуючи активне покоління гинути на полі бою і доводячи решту населення до злиднів", - розповів Патрушев.

7 листопада WSJ повідомив, що радник президента США Джейк Салліван провів таємні переговори щодо війни в Україні з Миколою Патрушевим.

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