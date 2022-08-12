Сексуальне насильство на війні: генпрокурор Костін обговорив із представницею генсека ООН співпрацю в розслідуванні злочинів

Про це повідомляє у Тelegram Офіс генерального прокурора.

Учасники зустрічі обговорили співпрацю та експертну підтримку у розслідуванні сексуального насильства, вчиненого під час російського вторгнення в Україну.

Андрій Костін розповів представниці генсека ООН про розробку концепції комплексного захисту постраждалих від сексуального насильства в умовах збройного конфлікту.

"Кращі українські та міжнародні експерти, зокрема команда спецпредставниці ООН, активно працюють над практичними рекомендаціями для забезпечення реабілітації потерпілих, запобігання повторній віктимізації. Імплементація Концепції дозволить ідентифікувати злочини та ефективно реагувати на випадки сексуального насильства", - йдеться у повідомленні.

Праміла Паттен, своєю чергою, запевнила, що її офіс та вона особисто готові продовжувати активну роботу, зокрема безпосередньо в Україні.

Також Костін і Паттен обговорили можливість участі команди спецпредставниці ООН у міжвідомчій робочій групі з широким колом міжнародних експертів і представників неурядових громадських організацій, покликаній пришвидшити координацію експертної допомоги в розслідуванні сексуального насильства.

14 липня Ірина Венедіктова заявила, що Організація Об'єднаних Націй створить команду експертів для допомоги Україні в розслідуванні сексуального насилля окупантів під час війни.

Станом на 24 липня було відомо, що від початку повномасштабної війни ООН отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими в Україні.

4 серпня стало відомо, що Європейський Союз ухвалив новий антикризовий захід у розмірі 16 млн євро для підтримки доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb