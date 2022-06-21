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Головна політика Семенченка випустили з-під варти під домашній арешт, ГУР клопотало про його звільнення й мобілізацію

Семенченка випустили з-під варти під домашній арешт, ГУР клопотало про його звільнення й мобілізацію

21 червня, 2022 вiвторок
16:31
політика Семен Семенченко

Суд змінив Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. ГУР МО просить звільнити його і залучити до оборони України

Про це інформує "Українська Правда" з посиланням на рішення суду, озвучене на засіданні 21 червня, та листи начальника ГУР Кирила Буданова до Київського апеляційного та Шевченківського районного судів.

Київський апеляційний суд змінив Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони клопотало про звільнення командира батальйону "Донбас" та його мобілізацію для оборони України від російського агресора.

Зазначається, що 13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка.

У зверненні Буданова йшлося, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні".

Начальник ГУР також зазначив, що Семенченко уже заявляв - і неодноразово - про бажання взяти участь в обороні України. Крім того, президент Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання.

Буданов також наголосив, що Семенченко звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю та здоров'ю громадян країни, і його провину не доведено.

"Більшість обвинувачених у цій справі виконують обов’язок по обороні України зі зброєю в руках в офіційних підрозділах", - сказав Буданов.

Він також додав, що сімʼя Семенченка наразі перебуває у Києві, а сам командир батальйону "Донбас" готовий повернутися до розгляду справи після закінчення воєнного стану.

Головне управління розвідки Міноборони ініціювало розгляд питання про зміну запобіжного заходу та включення Семенченка до лав підрозділів Збройних сил України. ГУР також дотримується думки, що користь від Семенченка в ЗСУ превалює над ризиками уникнення ним відповідальності.

Головне управління розвідки обіцяє у випадку звільнення Семенченка з-під варти проконтролювати його прибуття до військової частини й далі на фронт. А після закінчення бойових дій готове гарантувати участь Семенченка у належних судових процесах.

Київський апеляційний суд ухвалив задовольнити частково апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

  • Нагадаємо, вперше Семенченка було заарештовано у березні 2021 року. А в липні 2021 йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Того ж місяця пізніше Семенченка знову відправили під варту 
  • У грудні 2021 СБУ скерувала його справу до суду

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СБУ
Семен Семенченко
батальйон "Донбас"
ГУР МО
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