Сенат Польщі визнав владу РФ терористичним режимом
Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про визнання російської влади терористичним режимом, вона закликає світову спільноту підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
Про це йдеться на порталі сенату.
Польський сенат одноголосно 85 голосами прийняв резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом, в якій "рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом".
"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", – йдеться в резолюції.
У документі сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв’язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти суверенну країну з карти та знищити її націю. Вони наголошують, що героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу.
Сенатори наголосили, що європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів.
- 10 жовтня Олексій Резніков закликав світ після усіх звірств та воєнних злочинів юридично визнати Росію терористичною державою. "Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!" - написав Резніков.
- 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайскоріше створення міжнародного трибуналу для Росії.
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