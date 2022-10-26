Сенат Польщі визнав владу РФ терористичним режимом

Про це йдеться на порталі сенату.

Польський сенат одноголосно 85 голосами прийняв резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом, в якій "рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом".

"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", – йдеться в резолюції.

У документі сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв’язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти суверенну країну з карти та знищити її націю. Вони наголошують, що героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу.

Сенатори наголосили, що європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів.

10 жовтня Олексій Резніков закликав світ після усіх звірств та воєнних злочинів юридично визнати Росію терористичною державою. "Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!" - написав Резніков.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайскоріше створення міжнародного трибуналу для Росії.