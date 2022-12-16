Сербія планує розширити газову інфраструктуру, щоб позбутися залежності від РФ

Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg заявила міністерка гірської промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович.

"У нас недостатньо власних ресурсів, принаймні коли йдеться про газ, але для нас важливо все, що може зменшити залежність від Росії в газовому сегменті", – зазначила чиновниця.

Зокрема вона додала, що йдеться про проєкти, вартістю "сотні мільйонів євро" з постачання газу з таких країн, як Азербайджан, а також сполучення з терміналами для скрапленого газу в Греції.

Видання зазначає, що зараз Сербія бере участь у будівництві інтерконектора з Болгарією вартістю 93 мільйони євро, де половину витрат покриває ЄС, і який дозволить імпортувати газ з Центральної Азії і терміналів зрідженого природного газу на Середземному морі.

Крім того, обговорюється створення такої інфраструктури з Північною Македонією вартістю 80 мільйонів євро й потенційно – з Албанією.

"Щойно ми забезпечимо сполучення з потоками, що надходять з альтернативних джерел, ми будемо менш залежними від російських потоків", – сказала Джедович.

11 грудня стало відомо, що у Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій ЄС.

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