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Сербія та Косово після врегулювання конфлікту відкривають прикордонні пункти

31 грудня, 2022 субота
04:05
Світ Косово - Сербія

На півночі частково визнаного Косова знову відкрили контрольно-пропускні пункти на двох прикордонних переходах після того, як серби розібрали барикади на дорогах

Про це повідомляє Reuters.

Повторне відкриття контрольно-пропускних пунктів відбулося наступного дня після заяви косовської поліції про те, що правоохоронці знову відкрили КПП Мердаре, який є найважливішим для вантажних автомобільних перевезень.

Сербія також 29 грудня скасувала стан підвищеної бойової готовності армії, що було запроваджено на тлі загострення ситуації із протестами сербів у Косові. У четвер барикаду на пункті Мердаре з боку Куршумлії зняли, а далі почали розбирати барикади на півночі Косова та Метохії.

У п'ятницю, 30 грудня два прикордонні переходи в Ярині та Брняку були відкриті для руху, розповіли у косовській поліції.

  • Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
  • 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
  • Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
  • 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
  • Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.
  • 28 грудня президент Сербії Александар Вучич після гарантії від США, ЄС та НАТО закликав сербів на півночі Косова припинити блокаду та розбирати барикади після того, як отримав усі необхідні гарантії від Заходу.
  • 29 грудня стало відомо, що після гарантії від США, ЄС та НАТО Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово.

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Косово
Сербія
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