Сербія відмовилася віддавати Україні ексгенерала СБУ Наумова, бо Зеленський назвав його "зрадником", - ВВС

Про це пише BBC News Україна.

Зазначається, що сербський суд відмовився віддавати Андрія Наумова Україні та відправив на рік до в’язниці за відмивання грошей. Експосадовець СБУ перебуває в слідчому ізоляторі понад рік і скоро вийде на волю. За даними BBC, це може статися вже на початку грудня.

7 червня 2022 року Андрія Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Сам він стверджував у суді, що їхав з другом до Афін на яхтовий ярмарок. Тоді поліція виявила в нього незадекларовану готівку на суму близько €600 тис. та $120 тис., а також два смарагди. З того часу Наумов перебував у слідчому ізоляторі міста Ніш в Сербії.

За даними BBC, Сербія відмовилася видавати Наумова Україні через розслідування українськими правоохоронцями його можливої державної зради, а "це можна розцінювати, як політичне переслідування".

Крім цього, одним з аргументів у відмові в екстрадиції Наумова стало звернення президента Володимира Зеленського 31 березня 2022 року. Лідер України назвав Наумова "зрадником". Все це також взяли до уваги як аргументацію у відмові в екстрадиції.

"Було враховано не лише те, що президент України у публічному зверненні до громадськості назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини", - йдеться в судовому рішенні.

Така заява Зеленського щодо Наумова, на думку суду, була упереджена і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це "загрожує його безпеці у разі екстрадиції".

Що відомо про Наумова

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Коли Наумов був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголошено підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. Після цього стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

29 вересня вищий суд сербського міста Ниш засудив колишнього генерала СБУ Андрія Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.