Сербія відмовилася віддавати Україні ексгенерала СБУ Наумова, бо Зеленський назвав його "зрадником", - ВВС
Сербія відмовила Україні в екстрадиції колишнього генерала СБУ Андрія Наумова через звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником"
Про це пише BBC News Україна.
Зазначається, що сербський суд відмовився віддавати Андрія Наумова Україні та відправив на рік до в’язниці за відмивання грошей. Експосадовець СБУ перебуває в слідчому ізоляторі понад рік і скоро вийде на волю. За даними BBC, це може статися вже на початку грудня.
7 червня 2022 року Андрія Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Сам він стверджував у суді, що їхав з другом до Афін на яхтовий ярмарок. Тоді поліція виявила в нього незадекларовану готівку на суму близько €600 тис. та $120 тис., а також два смарагди. З того часу Наумов перебував у слідчому ізоляторі міста Ніш в Сербії.
За даними BBC, Сербія відмовилася видавати Наумова Україні через розслідування українськими правоохоронцями його можливої державної зради, а "це можна розцінювати, як політичне переслідування".
Крім цього, одним з аргументів у відмові в екстрадиції Наумова стало звернення президента Володимира Зеленського 31 березня 2022 року. Лідер України назвав Наумова "зрадником". Все це також взяли до уваги як аргументацію у відмові в екстрадиції.
"Було враховано не лише те, що президент України у публічному зверненні до громадськості назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини", - йдеться в судовому рішенні.
Така заява Зеленського щодо Наумова, на думку суду, була упереджена і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це "загрожує його безпеці у разі екстрадиції".
Що відомо про Наумова
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".
Коли Наумов був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.
В Україні Наумову оголошено підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.
Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. Після цього стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.
29 вересня вищий суд сербського міста Ниш засудив колишнього генерала СБУ Андрія Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.
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