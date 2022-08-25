Про це інформує ВВС.

"Дім Дракона" перейняв традицію еротичних сцен і жорстокості у серіалу "Гра престолів".

Король Візеріс у виконанні актора Педді Консідайна наказує зробити кесарів розтин своїй дружині Еммі Аррен, яку грає Сіан Брук, поки вона перебуває у свідомості, що вбиває і її, і дитину.

"Режисер Мігель Сапочник, обговорюючи цю сцену. сказав, що його команда опитала "якнайбільше жінок", чи не була сцена пологів занадто жорстокою, перш ніж вони вирішили залишити її", - йдеться в повідомленні.

ВВС пише, що благодійні організації та деякі глядачі вважають, що на екрані мало з'явитися попередження про сцену, що шокує.

"Щодня у Великій Британії вмирає 13 немовлят, і ця ситуація безпосередньо впливає на величезну спільноту людей", - говорить директор благодійної організації Sands Джен Коутс.

Зазвичай Коутс розсилає у соціальних мережах попередження про подібні сцени, завдяки цьому люди можуть самі приймати рішення чи дивитися певні сцени.

"Автор сайту, що містить попередження про можливі тригери, Джон Уіппл каже, що у нього на форумі були попередження про сцену в серіалі "Дім Дракона". Адже кожен має щось у минулому, що він не хоче переживати заново, і наявність попередніх знань перед фільмом дає користувачам контроль над тим, як вони можуть сприйняти побачене", - пишуть у відомстві.

Джон Уіппл вважає, що стрімінгові сервіси повинні спробувати адаптувати попередження про можливі тригери для кожного користувача, можливо навіть рекомендуючи, що дивитися, а що - ні.

"Якщо глядачеві рекомендується "про всяк випадок" не дивитися сцени, які можуть шокувати, то як він зрозуміє суть всього твору в цілому, невіддільною частиною якого вони є? У результаті, як можна логічно припустити, режисери просто перестануть знімати такі сцени, піддавши себе добровільній цензурі", - додали в ВВС.

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