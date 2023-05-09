Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у ефірі Еспресо.

Він наголосив, що F-22 — це легендарний літак, який США нікому не надає, тож передача цих літальних апаратів Естонії свідчить про серйозність намірів та має слугувати чітким сигналом Росії, що ескалація не має статися.

"Те, що перекидають такі літаки, яких більше ніде немає, тільки в Америці, це серйозні наміри США підтримувати мир, стабільність і порядок на східному фланзі країн НАТО. Швеція та Фінляндія вже де-факто в НАТО, і тому посилення там є чітким сигналом Росії, що жодних питань ескалації виникати не має. Росія щоразу натякає на застосування якогось забороненого озброєння, тому союзники НАТО послідовні, чіткі та цілеспрямовані, як ніколи. Це вже не той час, коли Росія могла залякувати. Всі побачили справжню міць Росії, що вона може, чим дихає і наскільки можна довіряти її обіцянкам", - сказав речник.