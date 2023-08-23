Сєверодонецька РВА: завод "Азот" уже неможливо запустити, окупанти працівникам видають замість грошей їжу

Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Це гуманітарна допомога, ту, яку передають чи якісь політичні сили, чи російські військові, чи волонтери. Вона доволі там скудна і в основному її передають соціально незахищеним верствам населення", - сказав він.

Власенко додав, що людям наобіцяли відновлення роботи підприємства - насправді про це навіть думки немає.

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"Його уже запустити неможливо - є інформація, що більш-менш робоче обладнання було вивезено в РФ. Зараз все там просто вирізається на металолом, а працівникам замість грошей видають продуктові набори", - підсумував очільник РВА.