Сєверодонецька РВА: завод "Азот" уже неможливо запустити, окупанти працівникам видають замість грошей їжу
Російські окупанти обіцяють людям відновлення сєверодонецького "Азоту", але його неможливо запустити. Є дані, що все робоче обладнання було вивезено
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Це гуманітарна допомога, ту, яку передають чи якісь політичні сили, чи російські військові, чи волонтери. Вона доволі там скудна і в основному її передають соціально незахищеним верствам населення", - сказав він.
Власенко додав, що людям наобіцяли відновлення роботи підприємства - насправді про це навіть думки немає.
Читайте також: Окупанти продовжують фейкове відновлення Сєверодонецька, - керівник МВЦА Стрюк
"Його уже запустити неможливо - є інформація, що більш-менш робоче обладнання було вивезено в РФ. Зараз все там просто вирізається на металолом, а працівникам замість грошей видають продуктові набори", - підсумував очільник РВА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе