"Шахтар" домовився про продаж 23-річного бразильця за 6 млн євро
Бразильський форвард Фернандо за 6 млн євро перейде з "Шахтаря" до австрійського "Зальцбурга"
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
"Зальцбург" заплатить "Шахтарю" за 23-річного бразильця трохи більше ніж 6 млн євро. Transfermarkt оцінює Фернандо у 3 млн.
Фернандо приєднався до українців у 2018 році. "Шахтар" тоді заплатив "Палмейрасу" 5,5 млн євро. Загалом бразилець провів за "гірників" 69 матчів, забив 12 голів і віддав 9 асистів.
- 15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд.
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