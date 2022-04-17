"Шахтар" домовився про продаж 23-річного бразильця за 6 млн євро

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.



"Зальцбург" заплатить "Шахтарю" за 23-річного бразильця трохи більше ніж 6 млн євро. Transfermarkt оцінює Фернандо у 3 млн.



Фернандо приєднався до українців у 2018 році. "Шахтар" тоді заплатив "Палмейрасу" 5,5 млн євро. Загалом бразилець провів за "гірників" 69 матчів, забив 12 голів і віддав 9 асистів.



15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд.



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