"Шахтар" і англійські топ-клуби розпочали "полювання" на 16-річного бразильця

Про це повідомляє NETFLU.



За інформацією джерела, окрім "Шахтаря" до бразильця є інтерес від англійських топ-клубів - "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті". Жодних офіційних контактів поки що не було, але скаутам цих команд дуже цікавий футболіст.



У лютому Артуру Вендерроскі виповнилося 16 років. У березні він підписав із "Флуміненсе" перший професійний контракт терміном на 5 років.



Відео з навичками футболіста:



3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".

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