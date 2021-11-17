"Шахтар" і англійські топ-клуби розпочали "полювання" на 16-річного бразильця
Донецький "Шахтар" активно цікавиться 16-річним півзахисником бразильського "Флуміненсе" Артуром Вендерроскі
Про це повідомляє NETFLU.
За інформацією джерела, окрім "Шахтаря" до бразильця є інтерес від англійських топ-клубів - "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті". Жодних офіційних контактів поки що не було, але скаутам цих команд дуже цікавий футболіст.
У лютому Артуру Вендерроскі виповнилося 16 років. У березні він підписав із "Флуміненсе" перший професійний контракт терміном на 5 років.
Відео з навичками футболіста:
- 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
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