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"Шахтар" купив футболіста, який грав за молодіжну збірну Хорватії

20 липня, 2022 середа
22:04
Спорт Невен Джурасек

Колишній футболіст молодіжної збірної Хорватії Невен Джурасек офіційно став гравцем донецького "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Півзахисник "Динамо" Загреб Невен Джурасек, який у минулому сезоні грав за "Дніпро-1" на правах оренди, обійшовся "Шахтарю" у 800 тис. євро.

Контракт з хорватом підписано на 2 роки. Фінансові деталі контракту гравця, який раніше грав за молодіжну збірну Хорватії, не повідомляються.

У достроково завершеному сезоні УПЛ 2021/22 Джурасек провів 18 матчів. На рахунку 23-річного футболіста 2 асисти.

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футбол
Шахтар
Хорватія
чемпіонат України
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