"Шахтар" купив футболіста, який грав за молодіжну збірну Хорватії
Колишній футболіст молодіжної збірної Хорватії Невен Джурасек офіційно став гравцем донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Півзахисник "Динамо" Загреб Невен Джурасек, який у минулому сезоні грав за "Дніпро-1" на правах оренди, обійшовся "Шахтарю" у 800 тис. євро.
Контракт з хорватом підписано на 2 роки. Фінансові деталі контракту гравця, який раніше грав за молодіжну збірну Хорватії, не повідомляються.
У достроково завершеному сезоні УПЛ 2021/22 Джурасек провів 18 матчів. На рахунку 23-річного футболіста 2 асисти.
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