"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста збірної Бразилії

Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.

У донецькому клубі заявили, що уклали з бразильцем контракт до 31 грудня 2026 року.

За неофіційною інформацією, "Шахтар" заплатив за футболіста "Аяксу" 12 млн євро.

24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Аякс" заплатив за нього 22 млн.

У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.



11 січня стало відомо, що "Шахтар" і "Аякс" домовились про трансфер бразильського футболіста Нереса.

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