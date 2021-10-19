"Шахтар" переміг "Реал" в юнацькій Лізі УЄФА
"Шахтар" виграв у іспанського "Реалу" у 3-му турі юнацької Ліги УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова, "Шахтарю" двічі довелося відіграватися у першому таймі після голів Пітера Гонсалеса та Давида Баллестероса. Проте, "гірники" не лише зрівняли рахунок, але й пішли на перерву з перевагою - забили Антон Глущенко, Кирило Сігеєв та Ілля Гулько.
У підсумку, "Шахтар" переміг "Реал" 3:2, набрав 6 очок та займає перше місце у групі D. У "Реала" та італійського "Інтера" по 4 пункти. У молдовського "Шерифа" - 0 балів.
"Шахтар" сьогодні прийматиме "Реал" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться у Києві та розпочнеться о 22:00.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Юнацька Ліга УЄФА
Група D
3-й тур
19 жовтня
"Шахтар U-19" (Україна) - "Реал U-19" (Іспанія) 3:2
Голи: Глущенко, 33, Сігеєв, 42, Гулько, 45 - Гонсалес, 10, Баллестерос, 41
- Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко не зіграє проти мадридського "Реалу" у Лізі чемпіонів.
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