"Шахтар" переміг "Реал" в юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова, "Шахтарю" двічі довелося відіграватися у першому таймі після голів Пітера Гонсалеса та Давида Баллестероса. Проте, "гірники" не лише зрівняли рахунок, але й пішли на перерву з перевагою - забили Антон Глущенко, Кирило Сігеєв та Ілля Гулько.

У підсумку, "Шахтар" переміг "Реал" 3:2, набрав 6 очок та займає перше місце у групі D. У "Реала" та італійського "Інтера" по 4 пункти. У молдовського "Шерифа" - 0 балів.

"Шахтар" сьогодні прийматиме "Реал" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться у Києві та розпочнеться о 22:00.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Юнацька Ліга УЄФА

Група D

3-й тур

19 жовтня

"Шахтар U-19" (Україна) - "Реал U-19" (Іспанія) 3:2

Голи: Глущенко, 33, Сігеєв, 42, Гулько, 45 - Гонсалес, 10, Баллестерос, 41