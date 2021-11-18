"Шахтар" вирішив придбати футболіста збірної Аргентини за 20 млн євро
Донецький "Шахтар" серйозно зацікавлений у придбанні аргентинського форварда Хуліана Альвареса
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, "Шахтар" готовий викласти за 21-річного Хуліана Альвареса 20 млн євро. Поки не відомо, чи готовий "Рівер Плейт" відпустити футболіста за цю суму.
Відомо, що допомогу "Шахтарю" в організації переговорів з "Рівер Плейт" надасть агент Едоардо Црняр, який також представляє інтереси головного тренера донецької команди Роберто Де Дзербі.
Хуліан Альварес у поточному сезоні чемпіонаті Аргентини провів 30 матчів і забив 17 голів. Нападник очолює бомбардирську гонку. У його активі 5 матчів за збірну Аргентини.
Transfermarkt оцінює Альвареса у 20 млн євро. До футболіста є інтерес від італійських "Ювентуса", "Фіорентини" та "Мілана". Аргентинцем також цікавлять топ-клуби Німеччини, Англії і нідерландський "Аякс".
"Шахтар" знаходиться в пошуках нового нападника після того, як Лассіна Траоре отримав серйозну травму коліна і вибув до кінця сезону.
- 17 листопада стало відомо, що донецький "Шахтар" активно цікавиться 16-річним півзахисником бразильського "Флуміненсе" Артуром Вендерроскі.
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