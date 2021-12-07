"Шахтар" забив 6 голів "Шерифу" в юнацькій Лізі УЄФА
У заключному матчі групового раунду юнацької Ліги УЄФА "Шахтар" переміг молдовський "Шериф" з рахунком 6:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві за "Шахтар" забили Крістіан Бако, Антон Глущенко, Олександр Ющенко, Ілля Гулько та Владислав Погорілий і Данило Гончарук (останні двоє реалізували пенальті).
"Шахтар" переміг "Шериф" 6:0, набрав 9 очок, фінішував у групі D на третій позиції та припинив боротьбу в турнірі. "Шериф" не набрав жодного пункту та залишився останнім. До наступного раунду пробилися італійський "Інтер" (13 балів) та іспанський "Реал" (10).
Юнацька Ліга УЄФА
Група D
6-й тур
7 грудня
"Шахтар U-19" (Україна) - "Шериф U-19" (Молдова) 6:0
Голи: Бако, 6, Погорілий, 39 (пен.), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (пен.), Гулько, 87
- Нагадаємо, 7 грудня Жуніор Мораес вперше у нинішньому сезоні потрапив до заявки "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Шерифа".
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