"Шахтар" забив 6 голів "Шерифу" в юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві за "Шахтар" забили Крістіан Бако, Антон Глущенко, Олександр Ющенко, Ілля Гулько та Владислав Погорілий і Данило Гончарук (останні двоє реалізували пенальті).

"Шахтар" переміг "Шериф" 6:0, набрав 9 очок, фінішував у групі D на третій позиції та припинив боротьбу в турнірі. "Шериф" не набрав жодного пункту та залишився останнім. До наступного раунду пробилися італійський "Інтер" (13 балів) та іспанський "Реал" (10).

Юнацька Ліга УЄФА

Група D

6-й тур

7 грудня

"Шахтар U-19" (Україна) - "Шериф U-19" (Молдова) 6:0

Голи: Бако, 6, Погорілий, 39 (пен.), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (пен.), Гулько, 87