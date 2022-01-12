"Шахтар" запропонував 20 млн євро за найкращого бомбардира Аргентини
Аргентинський форвард Хуліан Альварес відмовився переходити з "Рівер Плейта" до "Шахтаря" за 20 млн євро
Про це повідомляє Inter-News.it.
Зазначається, що "Шахтар" був готовий заплатити за нападника 20 млн євро, але Альварес відмовився від переходу через те, що розраховує опинитися у одному з європейських топклубів.
Раніше повідомлялося про інтерес до Альвареса з боку англійського "Манчестер Юнайтед" та італійських "Інтера" та "Мілана".
Контракт аргентинця з "Рівер Плейтом" розрахований до грудня 2022 року.
У минулому чемпіонаті Аргентини Альварес зіграв за клуб з Буенос-Айреса 20 матчів, забив 18 голів, віддав 6 результативних передач та став найкращим бомбардиром турніру.
В активі 21-річного футболіста 5 матчів за збірну Аргентини.
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11 січня стало відомо, що "Шахтар" і "Аякс" домовились про трансфер бразильського футболіста Нереса.
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