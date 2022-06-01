"Шахтар" знайшов покупця для футболіста збірної Бразилії за 14 млн євро
Бразильський футболіст "Шахтаря" Давід Нерес близький до трансферу в португальську "Бенфіку"
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
За інформацією джерела, "Бенфіка" заплатить за 25-річного Нереса приблизно 14 млн євро. Сторони вже домовились про трансфер. Португальцям залишилося узгодити зарплату з футболістом.
25-річний Давід Нерес перейшов у "Шахтар" взимку. Українці заплатили нідерландському "Аяксу" 12 млн євро. Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн.
На рахунку вінгера 7 матчів за збірну Бразилії.
- Бразильський форвард "Шахтаря" Фернандо за 6 млн євро перейшов до австрійського "Зальцбурга".
- 22 квітня повідомлялось, що Давід Нерес може перейти в туринський "Ювентус".
- 20 травня стало відомо, що "Бенфіка" та "Ювентус" цікавляться Нересом.
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