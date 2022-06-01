"Шахтар" знайшов покупця для футболіста збірної Бразилії за 14 млн євро

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, "Бенфіка" заплатить за 25-річного Нереса приблизно 14 млн євро. Сторони вже домовились про трансфер. Португальцям залишилося узгодити зарплату з футболістом.

25-річний Давід Нерес перейшов у "Шахтар" взимку. Українці заплатили нідерландському "Аяксу" 12 млн євро. Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн.

На рахунку вінгера 7 матчів за збірну Бразилії.

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