"Ювентус" і "Бенфіка" збираються розпочати аукціон за футболіста "Шахтаря"

Про це повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, Давід Нерес чітко вирішив, що покине "Шахтар" через війну в Україні. Бразильцем серйозно цікавляться туринський "Ювентус" і лісабонська "Бенфіка". Клуби готові взяти участь в аукціоні, аби підписати футболіста.

25-річний Нерес перейшов у "Шахтар" взимку. Українці заплатили нідерландському "Аяксу" 12 млн євро. Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн.

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