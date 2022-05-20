"Ювентус" і "Бенфіка" збираються розпочати аукціон за футболіста "Шахтаря"
Португальська "Бенфіка" та італійський "Ювентус" цікавляться півзахисником "Шахтаря" Давідом Нересом
Про це повідомляє UOL Esporte.
За інформацією джерела, Давід Нерес чітко вирішив, що покине "Шахтар" через війну в Україні. Бразильцем серйозно цікавляться туринський "Ювентус" і лісабонська "Бенфіка". Клуби готові взяти участь в аукціоні, аби підписати футболіста.
25-річний Нерес перейшов у "Шахтар" взимку. Українці заплатили нідерландському "Аяксу" 12 млн євро. Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн.
- 15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд".
- Бразильський форвард "Шахтаря" Фернандо за 6 млн євро перейшов до австрійського "Зальцбурга".
- 22 квітня повідомлялось, що Давід Нерес може перейти в туринський "Ювентус".
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