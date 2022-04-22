"Ювентус" може замінити зіркового аргентинця футболістом "Шахтаря"

Про це повідомляє Sky Sport Italia.



"Ювентус" почав роботу над літніми трансферами для заміни Пауло Дібали, який покине команду у якості вільного агента.



За інформацією джерела, туринський клуб має два варіанти гравців, які здатні замінити аргентинця. Перший – Анхель ді Марія з ПСЖ. Другий - футболіст донецького "Шахтаря" Давід Нерес.



Через війну в Україні "Шахтар" готовий продати бразильця за невелику суму. Давід Нерес не бере участі у благодійному турне "гірників" по Європі.



25-річний Нерес перейшов у "Шахтар" взимку. Українці заплатили нідерландському "Аяксу" 12 млн євро. Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн.

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