"Ювентус" може замінити зіркового аргентинця футболістом "Шахтаря"
Бразильський вінгер "Шахтаря" Давід Нерес може перейти в туринський "Ювентус"
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
"Ювентус" почав роботу над літніми трансферами для заміни Пауло Дібали, який покине команду у якості вільного агента.
За інформацією джерела, туринський клуб має два варіанти гравців, які здатні замінити аргентинця. Перший – Анхель ді Марія з ПСЖ. Другий - футболіст донецького "Шахтаря" Давід Нерес.
Через війну в Україні "Шахтар" готовий продати бразильця за невелику суму. Давід Нерес не бере участі у благодійному турне "гірників" по Європі.
25-річний Нерес перейшов у "Шахтар" взимку. Українці заплатили нідерландському "Аяксу" 12 млн євро. Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн.
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