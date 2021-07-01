Шаленство та сльози: Коментатор Вацко виклав відео своєї бурхливої реакції на переможний гол Довбика
Коментатор матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи між Україною та Швецією Віктор Вацко виклав відео своєї реакції на переможний гол Артема Довбика
Відео Вацко оприлюднив у Instagram.
Коментатор телеканалу "Футбол 1" бурхливо відреагував на гол Довбика наприкінці додаткового часу, який приніс Україні перемогу над Швецією 2:1, а на його очах виступили сльози.
"Я думав, що з віком це мине… На п‘ятому десятку потрібно бути спокійнішим, виваженішим, стриманішим, врівноваженішим. Але поки що не виходить. Напевне, саме за це я і люблю футбол і свою професію. Нерв, драйв, емоція, адреналін. Безсонна ніч. Спустошення. І очікування нової гри. Нової історії.
Із історичним чвертьфіналом Євро тебе, наша футбольна Україно! Героям Слава!!!", - написав Вацко.
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Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
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