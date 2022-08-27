Шантаж Путіна не спрацював. На Заході готуються до капітуляції Росії, - Піонтковський
Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що на Заході перестали боятися Путіна та його шантажу
Таку думку він висловив в етері програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Все повернеться в Україну – не лише Запорізька станція, але й Крим. Ви помітили, між іншим, новий тон привітання світових лідерів з Днем Незалежності? Всюди підкреслювалось, як абсолютно обов'язкова умова – повернення Криму Україні. Той же Ердоган, який зараз грає з Путіним в певні ігри посередництва, дуже однозначно підкреслив позицію Туреччини щодо повернення Криму", - пояснив Піонтковський
Політолог наголосив, що на Заході змінилась думка щодо врегулювання війни в Україні.
"А ще нещодавно, 16 червня до Києва приїжджали Макрон, Драґі й Шольц з італійським планом миру. План полягав у припиненні вогню і початку двосторонніх перемовин Росії та України про спірні території. При тому Крим навіть не включали в ці спірні території. Думка Заходу дуже швидко змінюється. І, якщо сформулювати ці зміни одним словом, захід перестав боятися Путіна, перестав боятися його шантажу", - додав він.
- 18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.
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- 26 серпня у виданні Business Insider із посиланням на секретний звіт НАТО повідомили, що Росія ймовірно розосереджує свої військово-повітряні сили в окупованому Криму після серії вибухів на військових об'єктах.
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