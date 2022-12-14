Про це повідомляє в Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами - ще більше допомоги вже в дорозі", - написала вона.

Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.