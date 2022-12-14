"Ще більше допомоги вже в дорозі". Посол США відреагувала на атаку на Київ
Після ранкової атаки іранських дронів на Київ в США пообіцяли ще більше допомоги Україні
Про це повідомляє в Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами - ще більше допомоги вже в дорозі", - написала вона.
- Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.
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