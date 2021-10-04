Ще двох людей затримали у справі про незаконний перетин грузинського кордону Саакашвілі

Про це повідомила прокуратура, пише портал "Новини-Грузія".



За даними ЗМІ, затримані Зураб і Шалва Цоцорія – батько та син, які працюють у порту Поті.



Дружина Зураба Цоцорії розповіла журналістам, що правоохоронці прийшли до них додому. За її словами, сина та чоловіка забрали на допит, а потім їх затримали за звинуваченням у приховуванні злочину.

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