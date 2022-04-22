Ще один великий тенісний турнір хоче відсторонити від участі спортсменів з Росії та Білорусі

Про це повідомляє Corriere della Serra.

Зазначається, що організатори турніру оцінюють наслідки у разі відмови від допуску росіян та білорусів, оскільки турнір у Римі, на відміну від Вімблдону, проводиться безпосередньо під патронажем Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). Зокрема, у турніру є ризик втратити престижний статус Masters 1000.

Раніше ATP та Жіноча тенісна асоціація (WTA) засудила рішення відхилити заявки росіян та білорусів на участь в Вімблдонському та інших турнірах на території Великобританії. Обидві організації назвали це рішення дискримінацією.

Позиція у Великій Британії та Італії пов'язана із ситуацією в Україні. Corriere della Serra наводить слова президента Федерації тенісу Італії Анджело Бінагі, який хоче, щоб перед фінальним матчем турніру в Римі було зіграно гімни Італії та України.

"У цьому контексті було б смішно побачити у фіналі російського гравця", - сказав Бінагі.

Турнір у Римі стартує 2 травня. Чинним переможцем серед чоловіків є іспанець Рафаель Надаль, він і самий титулований учасник – 10 титулів. Серед жінок минулого року виграла представниця Польщі Іга Свєнтек.

Нагадаємо, напередодні російських і білоруських тенісистів офіційно відсторонили від "Вімблдону".

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