Ще три облгази, які належали Фірташу, перейшли в управління Нафтогазу
Під державне управління Нафтогазу перевели АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа
Про це повідомляє компанія "Газмережі", яка у складі "Групи Нафтогаз" координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.
"Інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети – забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи", - йдеться в повідомленні.
Газмережі обіцяють, що робота новоприєднаних облгазів відтепер грунтуватиметься на трьох фундаментальних стандартах.
Перший: раціоналізація технічної сфери. Це гарантія стабільного газопостачання в усіх сферах – від побутової до критичної.
Друге: фінансова дисципліна. Це побудова надійних договірних відносин з партнерами та відповідальність перед країною за експлуатацію державних газорозподільних систем.
Третє: прозора комунікація. Це створення максимального комфорту для клієнтів і забезпечення варіативного сервісу.
Наразі вони впроваджуються на підприємствах, інтегрованих в Нафтогаз раніше.
- Нагадаємо, 18 липня до Нафтогазу приєднали ще три облгази: АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз", які раніше входили до Регіональної газової компанії (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа.
- Ще раніше за таким же принципом до складу групи увійшли Київоблгаз, Житомиргаз і Львівгаз. Таким же чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ. Паралельно тривають трансформаційні процеси на підприємствах в місті Харків, місті Кривий Ріг, а також Київському, Житомирському та Львівському облгазах.
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