"Щедрик" покажуть у Варшаві на благодійному фестивалі Open Air Ukrainian Film
Українську історичну драму "Щедрик" представлять у вівторок, 6 червня, на благодійному Open Air Ukrainian Film Festival у столиці Польщі
Про це інформує Державне агентство з питань кіно.
Перший показ стрічки "Щедрик", режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської, на благодійному фестивалі українського кіно просто неба проходитиме 6 червня о 20:30.
Фільм транслюватиметься мовою оригіналу з польськими субтитрами.
Показ відбудеться на літній терасі П'яної Вишні "Округляк" (Pijana Wiśnia. Okrąglak, Warsaw, Poland).
Вхід для всіх охочих вільний.
Також на Open Air Ukrainian Film Festival покажуть "Щедрик" - 20 червня, 4 липня, 18 липня, 1 серпня, 15 серпня й 29 серпня о 20:30.
Довідково. Українську історичну драму режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської "Щедрик" встигли побачити в багатьох країнах світу. Світова прем'єра відбулася ще в березні 2022 року. Навіть більше - стрічка відзначена як найкраща на фестивалі Women's International Film Festival Nigeria (WIFFEN)
Фільм, знятий у 2020 році у копродукції України та Польщі, розповідає історію трьох родин з Івано-Франківська, тодішньому Станіславові, - українців, поляків та євреїв у період Другої світової війни. На межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастках каральних режимів СРСР та Третього Рейху діти втрачають батьків і опиняються під опікою викладачки співу Софії, чия рідна донечка Ярослава понад усе прагне примирити світ чарівливою мелодією "Щедрика".
У головних ролях Андрій Мостренко, Йоанна Опозда, Христина Ушицька, Томаш Собчак, Поліна Громова, Яна Корольова, Євгенія Солодовник.
- 5 січня в українських кінотеатрах вперше показали стрічку "Щедрик" кінорежисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко.
- 23 травня переосмислення всесвітньо відомого "Щедрика" під назвою Carol for Charity отримало свою першу бронзу на міжнародному фестивалі креативності The One Show у категорії Interactive & Mobile Craft: Audio Craft.
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