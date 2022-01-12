"Що б не казав Зеленський, а корупція у держсистемі більша, ніж за Януковича, бізнес потерпає": нардеп Осадчук назвав БЕБ репресивним органом

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Історія з БЕБ - це мертвонароджене дитя. На жаль, як ми не старались всі разом, бо це була третя спроба запровадити подібний орган, як ми не намагались забрати всі репресивні повноваження у СБУ, Нацполіції, ДБР, для того, щоб бізнес розумів, що у нас є одне вікно, ми працюємо зі спеціальним органом. Там буде нова корпоративно-управлінська культура, це буде сервісний орган", - сказав нардеп.



На думку Осадчука, створений ще один репресивний орган, які очолюють люди з старої системи.



"З ДФС, податкової міліції. Це те ж саме, що було роками. Щоб не розказував Володимир Олександрович, але фактом залишається те, що корупція на даний момент в державній системі, напевно, ще більша, ніж була за часів Януковича. Бізнес потерпає щоденно", - підсумував він.



