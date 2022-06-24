Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Контрнаступ буде важким. Однак, що більше зараз загине російських військових при наступі, що більше вони використають своїх ресурсів озброєння, то легше буде проходити наш контрнаступ. Коли російські окупанти нападають, вони несуть значно більше втрат, ніж ми. Ми зараз капітально вимотуємо ворога. Якщо ми будемо поступово відходити, то все більше росіян буде залишатися на полі бою. В якийсь проміжок часу настане момент, що вони вже не можуть, їм нічим, і тут ми можемо сказати своє слово", - зазначив Ступак.

Військовий експерт додав, що відступ на Луганщині є правильним кроком, адже росіяни залучили на цьому напрямку надзвичайно багато озброєння й живої сили.

"На одного, хто обороняється, припадає троє загиблих окупантів - хто нападає. Відступ у Гірському й Золотому на Луганщині - дуже правильний крок. Наші Збройні сили затягнули туди надзвичайно велику кількість росіян, резервів і важкої техніки. Окупанти буквально йдуть по трупах своїх попередніх хвиль наступу", - зауважив Іван Ступак.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.

24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.

На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.

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