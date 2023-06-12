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OPINION

Що буде з Пригожиним і чому мовчить Путін?

Вадим Денисенко
12 червня, 2023 понедiлок
12:02
Погляд Вадим Денисенко

Пригожин перейшов чергову червону лінію. На цей раз він просто попередив: якщо Шойгу вирішить рейдернути Вагнер, то Шойгу загине

Заява прозвучала у відповідь на те, що Міноборони вирішило змусити всіх "добровольців" записатися в лави збройних сил РФ.

Війна на двох

Почнемо з того, що Пригожин дуже прямолінійно натякає на те, що Шойгу самостійно не може щось рейдернути (він його прямо називає "тувинський дегенерат". Хто ж тоді стоїть за Шойгу? Як би це дивно не звучало, поки ніхто. Поки — це війна двох. Але навколо ходить маса шакалів, які хотіли б і Вагнер рейдернути, і отримати крісло Шойгу.

Навіщо Пригожин палить Суровікіна?

У своєму виступі Пригожин заявляє, що він виконував накази тільки Суровікіна й останній є єдиним розумним генералом. Причин такого акцентованого згадування може бути три: по-перше, Суровікін і без того має натягнуті стосунки з Герасимовим і не виключено, що його можуть "піти" разом з Вагнером і це гра на випередження. По-друге, це може бути полем для маневру коли настане час "Ч". За крайньої потреби, можна "провести переговори" Суровікін — Пригожин, і перший пообіцяє виконати якісь вимоги, а останній зможе вийти із ситуації не втративши обличчя. І третій варіант: Пригожин просто цинічно використовує Суровікіна.

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Пригожина в губернатори

Вчора зʼявилася версія, що Пригожину запропонують посаду губернатора, щоб загнати його в стійло. Щодо стійла, то ми бачили приклад Саакашвілі, коли губернаторство не заважало йому говорити все, що надумається. Можна тільки уявити про які корупційні схеми буде говорити губернатор Пригожин, якщо чутки про його губернаторство є хоч трохи правдою.

Мовчати й чекати в куточку, це характерна риса Путіна. Бувши боягузом зроду, він, окрім всього іншого, боїться приймати рішення

Чому Путін поки мовчить?

Мовчати й чекати в куточку, це характерна риса Путіна. Бувши боягузом зроду, він, окрім всього іншого, боїться приймати рішення. І боїться розставатися з людьми. Але тут є ще одна річ: конфлікт Пригожин-Шойгу, задумувався, як і маса подібних конфліктів, як історія, коли нацьковуються між собою люди, які гризуть один одного і чекають поки Путін розрулить ситуацію. Цього разу Путіну потрібно було б, щоб хтось легко тролив генералів, аби їхня енергія йшла не на двірцеві ігри, а на війну один з одним. І тут ситуація перестала бути штатною. Потрібно приймати дуже неприємне для Путіна різке рішення, коли йому ставлять ультиматум: або один — або інший. Він, в силу свого психотипу, такі ультиматуми не виносить. І тому тримає паузу.

Пригожин vs Кадиров

Кілька місяців тому, Кадирова, який почав грати у свої політичні ігри, і навіть почав приміряти на себе форму керівника нацгвардії, відкинули назад в Чечню. В доволі жорсткій формі йому вказали на його місце і він прийняв ці правила гри.

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Нинішня ситуація з Пригожиним — це шанс для Кадирова знову повернутися в загальноросійську порядок денний. Щобільше, він самостійно взяв на себе роль пса царя, який тявкає на тих, хто заважає царю

Нинішня ситуація з Пригожиним — це шанс для Кадирова знову повернутися в загальноросійську порядок денний. Щобільше, він самостійно взяв на себе роль пса царя, який тявкає на тих, хто заважає царю. Але перший свій "гав" Кадиров зробив аж надто примітивно й отримав відповідь про те, що пригожинці памʼятають першу і другу чеченські війни, та на чиїй стороні воював клан Кадирова. Пригожин відкрито почав говорити про протиставлення росіян і чеченців у нинішніх реаліях.

Якщо відкинути навколополітичну тріскотню, існує висока ймовірність, що чеченці та вагнерівці в близькому майбутньому можуть стати конкурентами в кримінальному світі Росії. За цим треба слідкувати, звичайно, але міжетнічний кримінальний переділ Росії ніхто не скасовував. Пригожин першим почав голосно говорити про невдоволення панівною роллю чеченців в цьому світі.

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Що буде далі?

Система побудована так, що ніхто не розуміє, що робити без вказівки Путіна, який поки не хоче приймати ніяких рішень. Ідеальний вихід — вбити Пригожина. Але нема команди від Путіна.

Проте, сам Шойгу, якщо можна так виразитися, поставив Путіну ультиматум: до 1.07 має бути остаточно вирішене це питання. Точніше, це сам Путін устами Шойгу, передав Пригожину привіт і сказав, що до 1.08 ти маєш завершити цей цирк.Тому, з великою долею імовірності можемо говорити про те, що Путін до 1.08 буде мовчати.

Навіть передавши своїх зеків під Міноборони він ніяк не втрачає політичних можливостей по критиці Міноборони (щодня буде розповідати, як послали на вірну смерть когось, наприклад)

Що буде робити Пригожин? Вище вже писав, у нього є запасний варіант передати частину вагнерівців в Міноборони під особисті гарантії Суровікіна, що перед ними виконають всі умови. Але при цьому, не варто забувати, що воєнні спроможності вагнерівців зараз відносно невеликі. І навіть передавши своїх зеків під Міноборони він ніяк не втрачає політичних можливостей по критиці Міноборони (щодня буде розповідати, як послали на вірну смерть когось, наприклад).

Після 1.08 він все одно залишиться в політиці. І тут ми повертаємося до головного: чи дасть Путін вказівку на ліквідацію (арешт, по це писав кілька днів тому) Пригожина? І відповідь тут проста: поки Путін не відчуватиме персональної загрози — не дасть. Бо Пригожин для нього поки є частиною системи рівноваг (стосовно Міноборони й Кадирова перш за все).

Отож, шоу має тривати. Хоча чорних лебедів ніхто, звичайно, не касував.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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