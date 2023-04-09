Що залишиться для іноземного інвестора, якщо виключити такі внутрішні "конкурентні переваги" як:

зарплати в конвертах;

можливість занижувати вимоги до умов праці;

низький рівень екологічного регулювання та контролю;

можливості схематозити на податках, митних платежах та адміністративних процедурах;

можливість лобіювати власні інтереси найбільш тупим способом — прямою корупцією.

Який сухий залишок? Коштом чого потрібні нам стратегічні інвестори отримають довгострокову прибутковість і зростання свого бізнесу?

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Низька вартість робочої сили навіть з офіційними зарплатами? Це не в наших інтересах. Експлуатація дешевого персоналу — для України це шлях в нікуди. Ми — не азійський мурашник за кількістю та не зможемо впасти нижче всіх конкурентів, щоб перебити їх цим важелем. Плюс після війни в нас буде дефіцит робочої сили, а не надлишок. Не ті умови для демпінгу у з/п.

Експлуатація дешевого персоналу — для України це шлях в нікуди. Ми — не азійський мурашник за кількістю та не зможемо впасти нижче всіх конкурентів, щоб перебити їх цим важелем

Сировина? Хто сказав, що вона в нас дешева? За формулою "собівартість/якісні параметри" в нас немає нічого унікального. Так, в нас є свої галузеві чемпіони, але вони нішеві.

Логістика? Вона для західних ринків не є такою проблемою, яка перевищує бар’єри та ризики інвестування в Україну.

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Власний ринок? Він невеликий порівняно з масштабом потрібних нам інвестицій.

Що залишається? Або що потрібно створити як драйверів інвестування? Яка головна ідея?

Що залишається? Або що потрібно створити як драйверів інвестування? Яка головна ідея?

Або ще дохідливіше: що ми продаємо інвесторам в обмін на їх гроші? Яку цінність?

Це зовсім небанальне питання. Я особисто шукаю на нього відповідь у кожному проєкті, який потребує інвестицій. У масштабі країни завдання те ж саме. Здатність сформулювати цю відповідь у вигляді кількох змістовних речень — тест на наявність сенсу в усіх подальших розмовах.

Джерело

Про автора. Олексій Тимофіїв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

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