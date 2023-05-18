Що зі справами Жеваго?

Еспресо публікує текстову версію подкасту на Радіо NV головного редактора, журналіста Олексія Тарасова з Юрієм Ніколовим.

Є Костянтин Жеваго, який вже вдруге за цей тиждень з’являється в інформаційному просторі. Спочатку ми бачили шокуючу новину, що голова Верховного суду Всеволод Князєв підозрюється в тому, що отримав хабар у 2,7 млн доларів. Одразу на цьому брифінгу НАБУ і САП було повідомлено, що цей хабар пов'язаний на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Чому так багато Костянтина Жеваго в нашому інфопросторі, як ви це розумієте?

На жаль, мені здається, що це дуже цинічна і проста причина. Він не системний олігарх, завжди був олігархом другого ешелону. Він не був ніколи достатньо потужним, щоб його захищав статус великого цабе. Він є показовим кейсом для наших правоохоронців. Я думаю, що дійсно просто співпало, що правоохоронцям вдалося задокументувати цей хабар у суді.

Я знаю, що наші гроші досліджували бізнес Жеваго і те, в чому він підозрюється. Якщо правильно розумію, ці 113 млн, які, заарештувала Швейцарія, тут йдеться про банк "Фінанси та кредит". Чи могли б ви нашій аудиторії оновити цю історію, про що там йдеться?

Насправді це просто історія. 10 років тому Україна була гаванню для піратів всіх сортів. Тобто кожен поважаючий себе бізнесмен для того, щоб бути крутим пацаном, який прийшов до успіху, повинен був мати: футбольну команду, свій банк, свій завод, своїх депутатів у ВР. Тому Жеваго для обслуговування свого не маленького бізнесу, теж мав свій банк. На жаль, цей банк був, як і всі інші подібні банки створений для обслуговування інтересів свого власника. Він не був чистою фінансовою кредитною установою у плані того, що це банк для людей. Коли трапилася фінансова криза і держава прийняла рішення чистити банківський ринок від подібних установ, тоді "фініки" лягли. Фініками їх називали через абревіатуру "фінанси й кредит", то му журналісти між собою назвали їх фініками для простоти. З цього банку несподівано для держави зникли гроші, от у пошуках цих грошей і прийшли до Костянтина Жеваго. Ці гроші знаходять, арештовують, а по-ходу він ще продовжує захищати в Україні свій бізнес від інших наїздів. У суді трапилося те, що рейдери хотіли, фактично, віджати Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат – фундамент, основна компанія, яка зробила Жеваго мільярдером.

Ви сказали про банк "Фінанси і кредит", я побачив, що Костянтин Жеваго з 2019 року перебуває у розшуку саме по цій справді ДБР. Чотири роки ДБР не може його знайти, як це?

Він за кордоном постійно. Батальйон "Монако" почав формуватися задовго до повномасштабного вторгнення. Роль Костянтина Жеваго була, що він примикав до тої чи іншої політичної сили та мав кількох своїх депутатів. Він має один телеканал, який не можна назвати суперпровідним в Україні. Фактично його публічний захист у порівнянні з іншими олігархами, набагато менший. Коли при новій владі стало зрозуміло швидко, що по ньому кримінальні провадження будуть летіти швидше, ніж стосовно інших олігархів, з того часу я зрозумів, що Костянтин Жеваго буде шукати саме у міжнародному розшуку.

З того, що ви сказали, у мене особисто складається враження, що зараз ми бачимо такі справи, які пришвидшуються до Костянтина Жеваго, бо він олігарх другого порядку. Стосовно каналу, ми говоримо про канал Еспресо. До речі, за допомогою каналу представники Жеваго поширюють повідомлення, що вони готові співпрацювати у цій справі щодо хабаря Всеволоду Князєву. Це пов’язано з тим, що він олігарх другого плану, чи це пов’язаного з тим, що є певні підозри щодо його корупційної діяльності?

Він пручається арешту, захищає свій бізнес, це зрозуміла реакція. Не важливо, чи він олігарх першого, чи другого ешелону, це нормальна реакція. Тим більше ситуація з хабарем трагікомічна. Детективи НАБУ кажуть, що голова Верховного суду Князєв взяв цей мільйонний хабар за те, щоб прийняти рішення на користь Жеваго, який судиться з рейдерами, які в нього віджимають Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Чому він взагалі судиться у Верховному суді, пройшов всі ці інстанції? Бо суд нижчої інстанції, Апеляційний суд прийняв рішення на користь рейдерів. Мої знайомі юристи дійшли до висновку, що фактично у Верховному суді він отримав законне рішення. Тобто там не треба було давати хабар, не треба було його приплачувати, якби хабар не вимагала сторона, яка вирішує, тобто суд. Якщо все так, як кажуть детективи НАБУ, виходить, що Жеваго заплатив за абсолютно правильне і законне рішення, яке не міг отримати в силу певних обставин. Чи то суд не хотів приймати законне рішення, чи то просто побачили для себе можливість, щоб "подоїти лоха", чи то була політична вказівка. Якщо те, що кажуть юристи правда і за законне рішення, умовно кажучи, Жеваго заплатив мільйони, то у правоохоронців мають виникнути питання до суду попередньої інстанції, який виходить, що прийняв протизаконне рішення. Арештів в апеляційному суді я не чув і питань не виникає. Тому ситуація дуже цікава.

Це дуже цікаво, що ви кажете, "подоїти лоха", якщо рішення законне і за законом мав бути визнаним правим і він це заплатив ще 2,7 млн доларів. Але, що це за рейдери, хто намагається забрати Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат у Жеваго?

Там, на жаль, все покрито мороком офшорної таємниці. З формальних зав’язків прослідковуються зв’язки з кількома дніпропетровськими юристами, які славляться кількома потужними юридичними угрупуваннями, що історично любили наводити шорох по рейдерським захопленням по всій Україні. Учасники ринку, мої знайомі юристи добре римують це з прізвищем заступникам голови Офісу президента Андрія Смірнова, який в Києві з’явися теж з Дніпра. Оскільки він в Офісі президента займається судовою гілкою влади, це його сфера компетенції, пряма зона відповідальності, тоді юристи міркують, що було б логічно, якщо якісь рейдери отримали рішення суді на свою користь. Натякаючи на телефонне право Андрія Смірнова. Жодних доказів цьому немає. На відмінно від ситуації з Романом Ратушним. Якщо пам’ятає, Андрій Смірнов сам засвітився на телефонних розмовах з погрозами активісту, він там фактично натякав, що в активіста будуть проблеми з дніпропетровським юристом, який добре лінкується з рейдерськими історіями, Геннадієм Корбаном. Роман, фактично, переміг тих рейдерів у судах. Але загинув на фронті.

Говорячи про голову Верховного суду Всеволода Князєва, джерела Української правди коментували таким чином, що Князєв мав певний конфлікт з Андрієм Смірновим. Йому не подобалося, що він напряму заходить до очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Це відома історія. У кулуарах багато говорять про конфлікт Смірнова і Князєва, що вони регіонально різні і вихідці з різних прошарків, тобто Князєв з суддівської історії, Смірнов з адвокатської історії. Один з Миколаєва, інший з Дніпра. Між ними іскрило, бо Князєва призначали без впливу Смірнова. Прізвище Портнова між ними фігурує. Бульйон для чуток створено досить такий наваристий. Але, хай там як, це точний удар в центр прийняття корупційних рішень. Буду очікувати, що детективи НАБУ підуть далі.

Чи все я правильно зрозумів. Є Костянтин Жеваго, в нього великий бізнес в Україні. Перлиною бізнесу є Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Є певні рейдери, які хочуть цей комбінат в нього забрати. Можуть бути підозри, принаймні є такі чутки, бо не можемо підвередити й спростувати, що є Андрій Смірнов, заступник Офісу президента, який займається судовою гілкою влади, який нібито може мати до цього стосунок, а може і не мати. Костянтин Жеваго звертається до Верховного суду щодо рішення по Полтавському гірничо-збагачувальному комбінату. Там можна підозрювати, що судді вимагають за навіть правомірне рішення великий хабар і як підозрюють у НАБУ та САП, що Костянтин Жеваго через посередників дав голові Верховного суду Всеволоду Князєву 2,7 млн доларів.

Приблизно така історія. Якщо виявиться, що Князєв це рішення приймав аби нашкодити Смірнову, це теж може бути пояснювальною причиною. Але буду сподіватися, що колись сучасники цих історій напишуть якісь мемуари з яких ми дізнаємося з якого клубка інтересів це все було зіткано. Але головне, що детективи НАБУ зробили дуже проривну річ. Я для себе цей день 15 травня відмічу червоним в календарі, щоб згадувати. Бо це день, коли влупили в саме серце, судова система отримала такий сигнал, що я навіть жартував, мовляв, було дуже добре, коли б напередодні детективи змогли встановити відеокамери у помешканнях у всіх суддів України, щоб на камери зняти, скільки суддів побігли, щоб переховувати щось з дивану і закопати десь на городі.