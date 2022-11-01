Щоб ефективно боротися з балістичним ракетами, треба "полювати" на пускові установки в Росії та Білорусі, - аналітик Defense Express Катков
Єдиною об'єктивною відповіддю на загрозу балістичних ракет є отримання ракетного озброєння від союзників і можливість знищувати пускові установки в РФ та Білорусі
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Є шлях проти балістичних ракет, на мою думку, єдиний. На мій погляд, єдиною об'єктивною відповіддю на таку загрозу є отримання далекобійного ракетного озброєння від союзників. Мова йде про ATACMS, але не тільки про них. Є й крилаті ракети повітряного базування, які можуть інтегровані під крило радянських машин", - зазначив експерт.
На думку Каткова, ще має бути зняття будь-якої заборони на знищення таких цілей, як пускові установки для ракет на території Білорусі та РФ.
"Треба розуміти, що нам ніхто не дасть ту кількість комплексів ПРО, щоб захистити всю Україну. Єдиний аспект, який є оптимальним, це саме "полювання" на пускові установки в РФ та Білорусі", - підсумував він.
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