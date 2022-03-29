Щоб не стати "соотєчєствєнніками": Тенісистка Костюк закликала всіх переходити на українську мову

Про це Костюк написала в Instagram.

Українська тенісистка опублікувала скрін з повідомленням про те, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт, яким пропонується визначити усіх російськомовних за кордоном співвітчизниками та закликала переходити на українську мову.

"Вчимо й переходимо на рідну українську, щоб раптово не стати "соотєчествєнніком", – написала Костюк.





Нагадаємо, 11 березня Марта Костюк заявила, що жоден російський тенісист не вибачився за військову агресію проти України.

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