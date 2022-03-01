Щоб вести інформаційну війну проти РФ: в Україні розблокують "Одноклассники" і "ВКонтакте"
Українців закликають публікувати там інформацію про те, що насправді відбувається в Україні.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Верховної Ради України.
За словами радника міністра МВС, це робиться для того, щоб "мільйони українців могли вести там інформаційно-психологічну війну проти путінського режиму".
"Українці, усі шлюзи відкриті для відкриття очей російським громадянам, зламаємо російську пропаганду разом! Покажіть полонених та залишки російських військових їхнім родичам", - наголосив Геращенко.
Також про те, що українська влада знімає блокування із доступу до російських соцмереж сказав і радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.
Він також закликав українців масово реєструватися або відновлювати акаунти в Вконтакте і постити інформацію про те, що насправді коїться в Україні.
- Нагадаємо, в Україні запустили Telegram-канал для збору фото та відео російських загарбників, убитих чи взятих у полон.
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