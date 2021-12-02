"Щоб ворог знав і розумів, що у нього будуть стріляти": екснардеп Васюник висловився за видачу зброї кожному українцю
Колишній народний депутат України Ігор Васюник вважає, що Росія не піде на повномасштабне вторгнення до України
Про це він заявив у ефірі програмі "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.
"Дуже прикро, що 8-му році війні, на 2,5 році президентства Зеленський далі мріє і живе надіями про якісь домовленості з Путіним. З Путіним, який заперечує існування української нації. Ми, українці повинні зрозуміти, що в нас за східним парканом живе ворог і ми кожен день повинні бути готовими до відбиття нападу ворога", - сказав він.
Екснардеп вважає, що Росія використовувала і буде використовувати всі засоби і методи для повної дестабілізації всередині України.
"Вона буде використовувати енергетичні кризи, кризи на ринку нафти і газу, економічні, політичні кризи. Росія зацікавлена в тому, щоб кожному українцю в Україні жилось якомога гірше. Жодні домовленості з ворогом не мають право на існування. Я вважаю, що повномасштабного вторгення не відбудеться. Росія може поплатитися ціною і великих жертв, і економічними втратами. Захід цього разу не буде просто співчувати Україні: вони нададуть нам великі фінансові ресурси, сучасну зброю, обладнання і застосують реальні економічні санкції", - заявив Васюник.
На думку політика, Україні треба нарощувати свою військову міць.
"Я думаю, що настав час. Це не просте рішення, але я думаю, що ми уже дозріли до того часу, щоби кожному українцю, в кожну країну дати зброю, щоб кожного українця навчити поводитися із зброєю. Щоб ворог, який зайде на нашу територію - знав і розумів, що у нього будуть стріляти. З кожного подвір'я, дому, квартири, балкону. Він має розуміти, що стикнеться з серйозним опором кожного українця", - підсумував екснардеп.
- Нардеп Володимир Ар'єв вважає, що Володимир Путін може вторгнутися до України через територію Білорусі руками Лукашенка.
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