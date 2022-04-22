Щоб врятувати з Азовсталі всіх цивільних, потрібен один день "тиші", - мер Маріуполя
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що для евакуації мирних мешканців із заблокованого заводу "Азовсталь" потрібен один день припинення вогню
Про це він сказав у коментарі CNN.
За словами Бойченка, РФ порушує домовленості про гуманітарні коридори.
"19 квітня ми планували відкрити шлях евакуації, до якого могли б приєднатися ці люди. Але російські війська не зупинили наступ і обстрілювали завод, а ми не змогли вивести людей звідти", - розповів мер.
Читайте також: "Росіяни не випускають цивільних з Азовсталі, щоб тиснути на військових": Верещук звернулася до світової спільноти щодо гумкоридору з Маріуполя
Бойченко додав, що за оцінками влади, у місті вбили 20 тисяч мирних мешканців. Окрім того, 90% будівель Маріуполя зруйновані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе