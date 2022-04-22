Щоб врятувати з Азовсталі всіх цивільних, потрібен один день "тиші", - мер Маріуполя

Про це він сказав у коментарі CNN.

За словами Бойченка, РФ порушує домовленості про гуманітарні коридори.

"19 квітня ми планували відкрити шлях евакуації, до якого могли б приєднатися ці люди. Але російські війська не зупинили наступ і обстрілювали завод, а ми не змогли вивести людей звідти", - розповів мер.



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Бойченко додав, що за оцінками влади, у місті вбили 20 тисяч мирних мешканців. Окрім того, 90% будівель Маріуполя зруйновані.