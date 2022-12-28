Щодня 70-100 окупантів бажають здатися у полон
Від 70 до 100 російських окупантів кожного дня бажають здатися у полон за програмою проєкту "Хочу жити"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Речник Координаційного штабу з питань військовополонених Віталій Матвієнко уточнив, що здебільшого мова йде про окупантів віком до 40 років.
"Щодня від 70 до 100 окупантів бажають здатися у полон за програмою проєкту "Хочу жити". Основна вікова категорія – це 20, 35, 40 років. Далі 40+, але менша кількість звернень. Звертаються й кадрові військові російської армії", - йдеться у повідомленні.
- Станом на 16 грудня у межах програми "Хочу жити" Україна отримала звернення більш як 4 тис. російських військових, які хотіли здатися в полон.
- ГУР повідомило, що в процесі обміну полоненими представники Росії ділять людей на "сорти" і вже виходячи з цього формують списки.
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