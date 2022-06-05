Про це він заявив у етері телемарафону.

Вадим Денисенко зауважив, що в застосунку "Дія" провели опитування щодо легалізації зброї. Цей закон підтримують близько 60% українців.

"М'яч на боці українського парламенту. Але я теж хотів би сказати, що тут не варто поспішати. Потрібно провести достатньо серйозні експертні дискусії", - зазначив заступник міністра.

За його словами, є ризики щодо того, як видаватимуть довідки від психіатрів, наркологів. Також потрібно обговорити носіння чи неносіння зброї.

"Є багато питань, на які потрібно дати справді експертні відповіді, подивитися на міжнародний досвід, щоб максимально убезпечити себе в майбутньому. Але я думаю, що парламент це може зробити достатньо швидко", - наголосив Вадим Денисенко.

Він зауважив, що зараз українці для самозахисту мають тільки мисливську зброю.

1 травня народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві.

25 травня 2022 року в мобільному застосунку “Дія” за ініціативою МВС стартувало опитування, в якому українців запитали про їхню позиції щодо володіння зброї.Майже 60% з числа опитаних підтримують надання дозволу носити пістолет у громадських місцях.

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