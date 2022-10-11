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Щомісяця €1,5 млрд. ЄС розробляє план підтримки України на 2023 рік, - Politico

11 жовтня, 2022 вiвторок
00:23
Економіка долар євро валюта обмін

Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця впродовж 2023 року

Про це пише Politico із посиланням на європейських чиновників, знайомих з обговоренням.

Комісія обговорює з міністерствами фінансів країн ЄС, як можна було б надати підтримку. Чиновники додали, що загальна сума, а також частка грантів чи позик все ще обговорюються.

Пропозиції можуть надійти вже наступного тижня або напередодні конференції з відновлення України у Берліні 25 жовтня, організованої Німеччиною, яка головує у G7, та Єврокомісією.

"Надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі", - заявив у понеділок на конференції в Брюсселі єврокомісар з бюджету Йоганнес Ган.

"З огляду на постійну потребу допомоги можна було б розглянути більш структуроване рішення для більш високого ступеня передбачуваності, і я старанно працюю з країнами ЄС над рішенням, яке дозволить нам мати більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні наступного року", - додав Ган.

  • Відзначимо, дефіцит бюджету наступного року складе близько $3,5 млрд на місяць, і США зобов'язалися покривати $1,5 млрд, просячи союзників зробити те саме.
  • 20 вересня ЄС ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні та погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

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ЄС
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