Щомісяця €1,5 млрд. ЄС розробляє план підтримки України на 2023 рік, - Politico
Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця впродовж 2023 року
Про це пише Politico із посиланням на європейських чиновників, знайомих з обговоренням.
Комісія обговорює з міністерствами фінансів країн ЄС, як можна було б надати підтримку. Чиновники додали, що загальна сума, а також частка грантів чи позик все ще обговорюються.
Пропозиції можуть надійти вже наступного тижня або напередодні конференції з відновлення України у Берліні 25 жовтня, організованої Німеччиною, яка головує у G7, та Єврокомісією.
"Надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі", - заявив у понеділок на конференції в Брюсселі єврокомісар з бюджету Йоганнес Ган.
"З огляду на постійну потребу допомоги можна було б розглянути більш структуроване рішення для більш високого ступеня передбачуваності, і я старанно працюю з країнами ЄС над рішенням, яке дозволить нам мати більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні наступного року", - додав Ган.
- Відзначимо, дефіцит бюджету наступного року складе близько $3,5 млрд на місяць, і США зобов'язалися покривати $1,5 млрд, просячи союзників зробити те саме.
- 20 вересня ЄС ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні та погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.
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