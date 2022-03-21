"Щоразу коли вам боляче, у нас розривається серце. Гоніть цих рабів": Зеленський звернувся до жителів окупованих територій

Нові відеозвернення опублікували на Telegram-каналі президента.



"У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим "туристам" на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона", - сказав президент.



Спочатку Зеленський звернувся до тимчасово окупованого Херсону. Сьогодні, 21 березня, окупанти використали зброю проти неозброєних мешканців міста.



"Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом. 40 мільйонів українців нашої держави. Мільйони й мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте. Які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу. На землі, де, споглядаючи Чумацький Шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде несолодко.І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга", - сказав Зеленський.



Також президент пригадав, мирних мешканців Енергодару, які прогнали російських військових.



"Чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, буде в Мелітополі й Каховці. Всюди, де окупанти захоплюють наших людей. Тих, як вони думають, хто організовує спротив. Але у нас – не Росія. Запам’ятайте. І спротив тут не треба організовувати. Спротив для українців – це властивість душі. І я дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на Півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не памʼятає. Щоразу, коли вам важко, коли вам боляче, коли ви чините спротив попри все, будь ласка, знайте, що в нас у цей час розривається серце, бо ми з вами не поруч.І ми просимо Бога підтримати вас, поки не можемо вигнати чужинців. Це подвиг – те, що ви протестуєте. Це щастя, що такі люди в нас є. Що ми всі – Україна", - додав президент.



На завершення звернення Зеленський закликав усіх українців робити усе можливе для захисту нашої держави.



"Великий народе великої України. Я звертаюся до усіх у нашій державі та за кордоном, у містах та у селах, на свободі та тимчасово під окупацією, в Криму, Донецьку, Луганську, де так само повинні боротись за свободу і не чекати. Звертаюся до усіх українців, робіть все для захисту нашої держави, для порятунку нашого народу. Боріться, воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів, гоніть окупантів. Щоб Україна жила і ми разом з нею. Вільна та мирна", - підсумував президент.





Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно компроміси на переговорах з Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум.