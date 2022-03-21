Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією "Щоразу коли вам боляче, у нас розривається серце. Гоніть цих рабів": Зеленський звернувся до жителів окупованих територій

"Щоразу коли вам боляче, у нас розривається серце. Гоніть цих рабів": Зеленський звернувся до жителів окупованих територій

21 березня, 2022 понедiлок
21:47
війна з Росією

У новому відеозверненні Володимир Зеленський звернувся до мешканців міст, які виходять на мітинги проти окупантів та без зброї зупиняють загарбників

Нові відеозвернення опублікували на Telegram-каналі президента.

"У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим "туристам" на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона", - сказав президент.

Спочатку Зеленський звернувся до тимчасово окупованого Херсону. Сьогодні, 21 березня, окупанти використали зброю проти неозброєних мешканців міста.

"Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом. 40 мільйонів українців нашої держави. Мільйони й мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте. Які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу. На землі, де, споглядаючи Чумацький Шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде несолодко.І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга", - сказав Зеленський.

Також президент пригадав, мирних мешканців Енергодару, які прогнали російських військових.

"Чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, буде в Мелітополі й Каховці. Всюди, де окупанти захоплюють наших людей. Тих, як вони думають, хто організовує спротив. Але у нас – не Росія. Запам’ятайте. І спротив тут не треба організовувати. Спротив для українців – це властивість душі. І я дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на Півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не памʼятає. Щоразу, коли вам важко, коли вам боляче, коли ви чините спротив попри все, будь ласка, знайте, що в нас у цей час розривається серце, бо ми з вами не поруч.І ми просимо Бога підтримати вас, поки не можемо вигнати чужинців. Це подвиг – те, що ви протестуєте. Це щастя, що такі люди в нас є. Що ми всі – Україна", - додав президент.

На завершення звернення Зеленський закликав усіх українців робити усе можливе для захисту нашої держави.

"Великий народе великої України. Я звертаюся до усіх у нашій державі та за кордоном, у містах та у селах, на свободі та тимчасово під окупацією, в Криму, Донецьку, Луганську, де так само повинні боротись за свободу і не чекати. Звертаюся до усіх українців, робіть все для захисту нашої держави, для порятунку нашого народу. Боріться, воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів, гоніть окупантів. Щоб Україна жила і ми разом з нею. Вільна та мирна", - підсумував президент.

 

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно компроміси на переговорах з Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Маріуполь
Херсон
спротив
Енергодар
Київ
Володимир Зеленськикй
Читайте також:
Микола Басков
20 березня, 2022 неділя
"Вони люблять війну: в Україні створили веб-сайт з переліком зірок, які підтримують Путіна
Путін
20 березня, 2022 неділя
Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає сценарії усунення Путіна, - ГУР
Роман Костенко
21 березня, 2022 понедiлок
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.98
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 березня
22:41
США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону
22:39
Латвія закриває службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території
22:20
Зеленський
Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію
22:19
Fitch Group
Інфляція 18% та долар по 135 рублів, - Fitch спрогнозував рівень падіння економіки Росії цьогоріч
22:16
Сійярто
Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ
21:50
Росія призначила "мера" Бердянська - прокуратура відкрила справу
21:44
21 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 8057 людей, - Кирило Тимошенко
21:42
польський футбол
Збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА, - рішення CAS
21:19
Сергій Квіт
Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію
21:18
США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal
21:03
Ізраїль спростить умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни
20:59
Ексклюзив
Перевороту в Росії не буде: в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності, - Айзенберг
20:58
Окупант сепар
Росіяни вбили в Авдіївці п'ятьох українців та близько десяти поранили
20:54
полонені москалі
У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти
20:47
Дмитро Гордон
У Росії відкрили справу проти Гордона за нібито заклики до війни
20:41
Окупанти скидають бомби на заводи Маріуполя, щоб знищити економіку України, - полк "Азов"
20:29
Ймовірністю нових окупаційних обстрілів та для знищення російських ДРГ: Кличко пояснив, навіщо на Київщині посилили комендантську годину
20:07
Яхтсмени-герої
Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині
20:03
Окупанти зіткнулись з дефіцитом запчастин для ремонту техніки та готують "вибори" на окупованих територіях Запорізької області, - Генштаб
20:00
Зеленський
Всі компроміси з Росією буде затверджувати всеукраїнський референдум, - Зеленський
19:51
Ексклюзив
Володимир Огризко
Для Путіна головними є нові військові іграшки, щоб ними лякати весь світ, - Огризко
19:43
Ракетний удар по ТЦ Києва
Ракетний удар по ТЦ Києва: СБУ затримала чоловіка, який виклав у TikTok розташування позицій ЗСУ
19:25
Sotheby's
Christie’s, Sotheby’s і Phillips приєднаються до викриття російських мільярдерів, які потрапили під санкції
19:23
Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА
19:17
ворожа ракета
Росія зіткнулася з браком високоточних ракет, - CNN
19:05
Airbnb
"Привиди квартир": Airbnb блокує "благодійне" бронювання житла в Україні через випадки шахрайства
19:00
Дія
єБайрактар. У "Дії" запустили онлайн-гру для українців
19:00
Михайло Подоляк
Арешт майна й нафтове ембарго: світ знайшов потужні інструменти впливу на російську еліту, - Подоляк
18:58
Ексклюзив
ворожий танк
РФ провокуватиме НАТО, щоб втягнути у війну всю Європу, - політологиня
18:44
літак стоянка
Найбільший аеропорт Росії відправив "в простой" майже половину персоналу – все через санкції
18:42
Чорнобаївка
"Сьомий раз": Арестович натякнув про нові втрати окупантів у Чорнобаївці
18:41
Кулеба
Кулеба закликав Китай відігравати важливу роль у врегулюванні ситуації в Україні
18:31
Литовцям запропонували компенсацію за розміщення українських біженців
18:28
Перед переходом на загальнонаціональний марафон "Еспресо" був у топ-15 каналів України за переглядами
18:15
НАТО
ЄС схвалив першу спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", - очільник МЗС Латвії
18:04
УЗ електрифікація
УЗ відновила роботу з електрифікації ділянки Ковель - Ізов на кордоні з Польщею, мають завершити до червня
18:01
Андрій Шевченко
Зателефонувала мама та сказала, що почалася війна: Шевченко розповів Daily Mail про російську агресію в Україні
17:56
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Плани Путіна захопити, або знищити Україну повністю провалились, - Наливайченко
17:55
кордон
Станом на 21 березня на кордоні з Польщею та Словаччиною незначні черги, - ДПСУ
17:54
Зеленський
Щоб виконати ультиматум РФ - треба нас всіх знищити, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV