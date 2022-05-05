Shell зазнала майже $4 млрд збитків від виходу із російських проєктів

Такі дані компанія публікує у своєму звіті за перший квартал 2022 року.

За підсумками першого кварталу цього року компанія списала майже $4 млрд витрат через вихід з російських проєктів. З них $1,6 млрд припадають на частку прибутку спільних підприємств у "Сахалін-2". Ще $1,126 млрд – через списання позики на проєкт "Північний потік-2".

Окрім того, у квітні Shell відкликала із проєкту "Сахалін-2" виконавчих директорів, а також увесь управлінський та технічний персонал компанії.

Як зазначають у компанії, від березня Shell припинила всі спотові закупівлі російської нафти та скрапленого газу.