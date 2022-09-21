Шенцев склав депутатський мандат, а Євген Шевченко приєднався до групи "Відновлення України"

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі.

До цього Шенцев сам написав заяву про складання повноважень нардепа. У повідомленні йдеться, що за відповідне рішення проголосувало 299 депутатів. Железняк зазначає, що наразі в парламенті залишилось 418 депутатів.

Своєю чергою, нардеп Євген Шевченко увійшов до складу групи "Відновлення України".

Дмитро Шенцев був депутатом ВР трьох скликань. Депутат-мажоритарник, на виборах 2019 року балотувався від партії "Опозиційний блок". Після заборони партії був позафракційним нардепом. За інформацією Громадського руху "Чесно", з 24 лютого по 1 червня 2022 року Шенцев пропустив усі засідання парламенту.

Євген Шевченко був обраний нардепом від партії "Слуга Народу". 1 червня 2021 року в Раді повідомили про виключення його з фракції "Слуги народу". Нардепа виключили з фракції через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича. Раніше він їздив з візитом до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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