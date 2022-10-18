Шевченко на церемонії "Золотого м'яча" зірвав овації словами про Україну
Український футболіст Андрій Шевченко під час церемонії вручення "Золотого м'яча" закликав світ не забувати про війну в Україні
Відео оприлюднила гуманітарна платформа UNITED24
Шевченко виголосив промову перед тим, як вручити "Золотий м'яч" найкращій футболістці 2022 року іспанці Алексії Путельяс.
"Це дуже складний момент для усіх українців, відколи війна почалася. Я дуже пишаюсь тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога. Я залучений у багато гуманітарних та медичних проєктів разом. Дуже важливо пам'ятати, що війна досі продовжується. Але найважливіше залишатися з Україною і допомагати", - сказав Шевченко.
Він також пригадав, як сам у 2004 році отримав "Золотий м'яч".
"Я був молодим і дуже амбіційним. Виграти "Золотий м'яч" завжди було моєю мрією. У мене були гарні приклади, такі як Олег Блохін та Ігор Бєланов, які вигравали "Золотий м'яч". Я дуже радий, що я в цьому списку", - розповів Шевченко.
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17 жовтня володарем "Золотого м'яча" став Карім Бензема.
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