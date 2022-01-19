Шевченко ошелешив збірну Польщі з футболу фінансовими забаганками

Про це повідомляє sport.pl.



За інформації джерела, Польський футбольний союз розглядає Андрія Шевченка, як головного кандидата на посаду тренера. Українець готовий розпочати перемовини з поляками, але прагне отримати пропозицію у розмірі 3 млн євро на рік.



Фінансові запити Шевченка навряд-чи підійдуть Польщі. Це більш ніж втричі більше, ніж отримував колишній тренер Паулу Соуза (850 тисяч євро.



У Польщі готові запропонувати Андрію Шевченку 1 млн євро, але український тренер не працюватиме в збірній за ці гроші.



Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами. Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

19 січня стало відомо, що "Дженоа" не розриватиме контракт з Андрієм Шевченком, аби не платити українцю компенсацію 20 млн євро. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb