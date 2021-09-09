Шевченко показав, як грає у гольф із зіркою МЮ та збірної Англії

Спільне фото з англійцями Шевченко виклав у Instagram.

На світлині Андрій Шевченко після гри у гольф з колишнім головним тренером "Тоттенгема" Гаррі Реднаппом, ексфутболістом "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Полом Інсом та професійним гольфістом Лорі Кантером.



Нагадаємо, 3 вересня Андрій Шевченко заявив, що хотів продовжити роботу в збірній України, але Українська асоціація футболу не запропонувала йому новий контракт.

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