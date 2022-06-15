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Шевченко прилітав з Лондона у п’ятницю, тренувався, грав за "Динамо" і летів назад, - ексгравець киян Дуду

15 червня, 2022 середа
18:50
Спорт Шевченко в "Динамо"

Колишній бразильський футболіст "Динамо" Дуду розповів, що були часи, коли Андрій Шевченко грав за киян, але жив у Лондоні

Про це повідомляє UOL.

Бразилець поділився враженнями від гри зі Шевченком у "Динамо".

"Одного разу Шевченко дав мені прочухана. Я бігав в межах поля, а йому це не подобалося. Я запитав Даніло Сілву: «Що він каже?» Той відповів, що Шевченко хоче, щоб я перебував за межами поля. Але він був тихим, йому подобалися бразильці. Був час, коли він цілий тиждень не тренувався з нами, прилітав щоп’ятниці, тренувався, грав щосуботи та їхав від нас. Він жив протягом тижня у Лондоні, прилітав грати і повертався", – розповів Дуду.

Андрій Шевченко повернувся у "Динамо" в 2009 році і грав в чемпіонаті України до 2012 року, аж поки не закінчив професійну кар'єру футболіста.

Дуду був гравцем "Динамо" з 2011 по 2014 рік.

  • Андрій Шевченко від початку широкомасштабної агресії Росії почав займатись організацією міжнародної підтримки Україні та збором коштів для потреб воюючої країни, а нещодавно став першим амбасадором президентської платформи UNITED24.

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футбол
Динамо
Андрій Шевченко
Лондон
УПЛ
чемпіонат України
Дуду
Київ
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