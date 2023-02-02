Шевченко закликав МОК не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на фейсбук Шевченка.

"Немає ніякого спорту поза політикою. Спортивні змагання рівня Олімпіади — це можливість транслювати будь-яке послання одразу до усіх людей на землі. І якщо спортсмени з РФ чи РБ виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету однозначне — війна завершена, можна все пробачити і все забути. Але війна не завершена. Вона щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має пам’ятати про це, світ має знати, що боротьба за мир та свободу триває. Я закликаю МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, поки війна в Україні не закінчена, і рішуче засудити російську агресію", - написав Андрій Шевченко.

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.

1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.

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